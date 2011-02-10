Азаров обещает мир с Vanco на днях

Кабинет министров Украины в ближайшие дни рассмотрит вопрос об утверждении мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) по международному разбирательству вокруг расторжения соглашения о разделе продукции по Прикерченскому участку шельфа Черного моря, сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ журналистам в четверг.

По его словам, решение по Vanco принято, но оно не было рассмотрено на заседании Кабмина в среду, поскольку пока не подготовлены все необходимые документы.

«Оно не рассматривалось чисто по техническим причинам. У нас на правительство выносятся те документы, которые полностью отработаны, завизированы в соответствии с требованиями регламента. Сам текст документа, особенно в таком случае, должен быть выверен до каждой запятой», - сказал АЗАРОВ.

Премьер заявил, что «бессмысленные решения, которые принимало предыдущее правительство», привели к потере времени в решении этого вопроса и к потере Украиной своей репутации.

«Те стенания, которые раздаются по поводу якобы отдачи шельфа, - это политические спекуляции», - сказал АЗАРОВ.

Он отметил, что для реализации проекта по добыче нефти и газа на шельфе Черного моря необходимы крупные инвестиции, и для этого сложно найти инвесторов. «В случае благоприятного решения мы будем иметь свою нефть и свой газ», - скзала глава правительства.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.