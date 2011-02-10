Израиль и Украина обсудят в Крыму экономическое сотрудничество

Очередное заседание украинско-израильской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в июне в Крыму, сообщил сопредседатель комиссии с израильской стороны - министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ в четверг на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на заседании будут рассматриваться новые экономические аспекты сотрудничества между регионами двух стран в связи с отменой Израилем виз для граждан Украины.

”Экономический всплеск будет огромным”, - считает министр.

Предыдущее заседание украинско-израильской межправительственной комиссии проходило в 2010 году в Израиле.

”Мы обсуждали такие темы, как: медицина, высокие технологии, производство с акцентом на воду и вопросы безопасности при обслуживании массовых мероприятий в контексте Евро-2012”, - сказал МИСЕЖНИКОВ.