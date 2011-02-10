Кто бы прошел в Верховную Раду сейчас (опрос Центра Разумкова)

Шесть политических сил прошли в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.

Больше всего голосов получила бы Партия регионов (28,2% тех, кто собирается принять участие в голосовании).

За Блок Юлии Тимошенко намереваются проголосовать 17%; за партию “Фронт Змін” – 10%; за партию “Сильная Украина” – 6,7%; за ВО “Свобода” – 5,5%; за Коммунистическую партию Украины – 4%; за партию “УДАР” – 2,8%; за партию “Гражданская позиция” - 2,3%.

Другие партии и блоки, которые были представлены в списке, получили поддержку менее 2% респондентов.

Исследование проводилось Центром Разумкова с 27 января по 2 февраля во всех регионах Украины. Опрошено 2009 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.