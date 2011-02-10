Украинский браконьерский катер с 200 кг пиленгаса поймали в Керчи

Пограничники задержали близ Керчи катер с четырьмя украинцами, на борту которого находилось 210 килограммов незаконно выловленного пиленгаса, сообщила в четверг пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины, не уточнив дату операции.

К месту задержания браконьеров прибыли сотрудники органов рыбоохраны. Катер типа «Тунец» и улов были изъяты и переданы «на ответственное хранение».

На украинцев составили протоколы по факту нарушения пограничного режима и правил рыболовства.

Пограничники передали материалы дела в милицию.