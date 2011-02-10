Украинский браконьерский катер с 200 кг пиленгаса поймали в Керчи
13:28, 10 февраля 2011Крым
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Материалы дела переданы в милицию
Пограничники задержали близ Керчи катер с четырьмя украинцами, на борту которого находилось 210 килограммов незаконно выловленного пиленгаса, сообщила в четверг пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины, не уточнив дату операции.
К месту задержания браконьеров прибыли сотрудники органов рыбоохраны. Катер типа «Тунец» и улов были изъяты и переданы «на ответственное хранение».
На украинцев составили протоколы по факту нарушения пограничного режима и правил рыболовства.
Пограничники передали материалы дела в милицию.
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