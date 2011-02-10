Главному архитектору Ялты "шьют" второе "земельное" дело

Прокуратура возбудила против главного архитектора Ялты второе уголовное дело - на этот раз чиновник подозревается в незаконном отчуждении земельного участка на южном берегу Крыма, который принадлежит санаторию предприятия «Укрпрофздравница» и оценивается всего в 130 тысяч гривен (около 16 тысяч долларов).

Первое дело заведено 1 февраля по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «должностная подделка». Чиновник подозревается в незаконном выделении земли Ялтинского горно-лесного заповедника в частным лицам. Нанесенный государству ущерб оценивается в 1,1 млн. гривен. Главный архитектор Ялты был задержан 3 февраля по постановлению надзорного ведомства. Второе дело заведено 9 февраля по тем же статьям Уголовного кодекса.

«Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении главного архитектора Ялты, бывшего начальника Ялтинского городского управления земельных ресурсов, а также должностных лиц Кореизского поселкового совета. Должностные лица, злоупотребляя служебным положением, совершили должностную подделку и предоставили в собственность частному лицу участок под жилищную застройку, незаконно лишив санаторий права пользования землей оздоровительного назначения», - говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Генеральной прокуратуры Украины.

Ведется следствие.