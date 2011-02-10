Суд оставил экс-спикера под арестом

Апелляционный суд Крыма отклонил просьбу адвоката обвиняемого в незаконных операциях с почти 5 тыс. гектаров земли экс-спикера крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО об изменении его подзащитному меры пресечения и оставил в силе решение Центрального райсуда Симферополя, который 27 января постановил арестовать политика на два месяца, сообщил сотрудник прокуратуры.

Апелляционный суд учел доводы надзорного ведомства о том, что ГРИЦЕНКО может скрыться от следствия, посольку у него есть дипломатический паспорт и недвижимость за границей.

Прокуратура Крыма 21 января возбудила против ГРИЦЕНКО дело по статье «превышение власти или служебных полномочий». Он подозревается в причастности к незаконной передаче коммерческим структурам земли военного совхоза «Азовский» в бытность председателем Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы). Ущерб государству оценивается в 23 млн. грн.

Милиция задержала бывшего спискера 24 января в Симферополе, через три дня суд постановил взять его под стражу.

Прокуратура 28 января возбудила еще одно дело против ГРИЦЕНКО по той же статье, подозревая его в передаче в аренду корпуса санатория «Россия» в Ялте по заниженной арендной ставке без вынесения вопроса на рассмотрение крымского парламента, что причинило государству 200 тыс. грн. ущерба.

ГРИЦЕНКО занимал должность спикера ВС Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.