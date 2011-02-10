Крым попросит шефа МВД не сокращать милиционеров на курортах

Депутаты Верховного совета Крыма намерены обратиться к министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ с просьбой не сокращать количество милиционеров в курортных регионах полуострова, сообщил пресс-центр крымского парламента.

«Деятельность милиции на крымских курортах невозможно приравнивать к работе в других регионах страны из-за значительно большей нагрузки на работников правопорядка», - считают члены постоянной комиссии ВС Крыма по нормотворческой деятельности и правовым вопросам.

Они предложили подготовить и направить обращение главе МВД с просьбой учесть особенности курортных регионов полуострова.

Члены «правовой» комиссии также считают, что в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений может помочь муниципальная милиция. Ее могли бы создать Симферополь и курортные города Крыма.

МОГИЛЕВ в сентябре 2010 года заявил о намерении сократить личный состав милиции с 300 до 200 тысяч человек в течение 3-5 лет, полагая, что за счет этого можно будет увеличить зарплату оставшимся работникам и таким образом повысить их профессиональную мотивацию.