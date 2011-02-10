Глава офиса Евросоюза в Украине рад диалогу власти и меджлиса

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА приветствует диалог власти Крыма и меджлиса крымских татар, сообщила пресс-служба меджлиса.

Лидер межлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ на встрече с дипломатом выразил надежду, что предпринятые меджлисом и председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ первые шаги в решении накопившихся проблем, прежде всего, в земельной сфере, «дадут позитивные для людей результаты» и, таким образом, «поспособствуют возвращению доверия между властью и людьми».

«Мы и далее настроены на постоянный диалог, в том числе и по тем вопросам, по которым пока не удается найти взаимоприемлемого формата их решения», - подчеркнул ДЖЕМИЛЕВ.

«ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА заметил, что он и другие сотрудники Представительства ЕС в Украине с удовлетворением следили за последними сообщениями из Крыма, свидетельствующими об установлении диалога между крымской властью и меджлисом», - говорится в пресс-релизе.

ДЖАРТЫ в январе обратился с открытым письмом к ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просил его убедить татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку самозахваты, считает премьер Крыма, мешают социально-экономическому развитию региона.

Совмин Крыма 31 января создал комиссию, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан - участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка, и определить массивы под жилую застройку.

В начале февраля крымский премьер и лидер меджлиса обсудили вопросы обустройства татар и проблему захвата земель на полуострове, после чего «выразили удовлетворение достигнутым взаимопониманием практически по всем обсуждавшимся вопросам и отметили необходимость продолжения диалога».

Комиссия Совмин 7 февраля определила массивы под дома репатриантов в Симферополе и Симферопольском районе и предложила вынести на ближайшие сессии местных советов - до 15 февраля - первые решения о выделении участков под строительство жилья.

По оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам, общая площадь самовольно занятой земли в Крыму составляет более 3 тысяч га. Больше всего земли захвачено вокруг Симферополя.

ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА на встрече с ДЖЕМИЛЕВЫМ также сообщил, что вскоре в Украине будет реализовываться спецпроект, направленный на исследование культурных объектов Крыма. Его будут выполнять независимые эксперты во взаимодействии с государственными органами охраны памятников культуры и истории.

«Цель проекта заключается в выявлении культурно-исторического потенциала Крыма и выработке рекомендаций по восстановлению, сохранению и использованию памятников», - сообщила пресс-служба меджлиса.

Участники встречи отметили важность обследования в рамках этого проекта всех памятников истории и культуры крымских татар, многие из которых находятся в плачевном состоянии, говорится в пресс-релизе.