Мусоровоз оставил без газа 1300 жителей Феодосии

Семь пятиэтажных домов и пятнадцать частных домовладений, в которых проживают около 1320 человек, остались без газа в Феодосии из-за повреждения трубы мусоровозом, работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Жители 22 домов на четырех улицах лишились «голубого» топлива во второй половине дня 9 февраля.

В результате повреждения трубы произошла утечка газа. Сотрудники МЧС, прибывшие на место аварии, обеспечивали пожарную безопасность, пока работники газовой службы перекрыли газ.

«Вода, электроэнергия и отопление подается (пострадавшим) в обычном режиме», - говорится в пресс-релизе.