Евпатория получит 20 млн грн на ремонт дорог и улиц

Совет министров Крыма намерен выделить в этом году более 20 млн. грн. на ремонт дорог и улиц Евпатории, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Это рекордная сумма (для города) за все время независимости Украины", - утверждает Совмин.

Деньги будут взяты из 900 млн. грн., которые предусмотрены в государственном бюджете 2011 года на социально-экономическое развитие Крыма.

Кроме того, ожидается, что один из семи детских садов, которые планируется создать в автономной республике до конца года, будет построен в Евпатории.

Пресс-служба также сообщила, что руководство Евпатории планирует в ближайшее время начать реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов. В их числе - создание мини-аэропорта для малой авиации на базе бывшего военного аэродрома, формирование вокруг озера Мойнаки оздоровительной зоны "Золотое кольцо здоровья", строительство современного железнодорожного вокзала и комплекса здравниц на территории площадью 1,5 тысячи гектаров на границе Сакского района и территории Евпаторийского горсовета.

"Планируется также построить крупнейший в Крыму курортно-развлекательный комплекс с пансионатом недалеко от дороги Симферополь - Евпатория", - сказано в пресс-релизе.