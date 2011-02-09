Совмин обещает выделить на трамваи Евпатории до $5 миллионов

Совет министров Крыма планирует до конца года выделить 30-40 млн. грн. на обновление подвижного состава и контактной сети единственого на полуострове трамвайного парка, который существует в Евпатории.

Деньги будут взяты из 900 млн. грн., которые Крым получит в 2011 году из госбюджета Украины на социально-экономическое развитие, сообщила в среду пресс-служба крымского правительства.

15-20 млн. грн. планируется направить на обновление трамваев. Сейчас решается вопрос: покупать новые трамваи или капитально ремонтировать имеющиеся. «После модернизации трамваи будут не менее комфортабельными, чем новые. При этом использование старых трамваев, выпущенных в середине ХХ века, позволит сохранить привычный облик Евпатории, сделать город более привлекательным для туристов», - говорится в пресс-релизе.

Еще 15-20 млн. грн. Совмин собирается выделить на замену 5,5 км контактной сети, это позволит сократить потери электричества и снизить расходы на содержание трамвая.

«Следующий этап - замена рельсов. Заключительным этапом станет продление трамвайной сети до поселков Заозерное и Исмаил-бей», - сказал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ во время посещения предприятия «Евпаторийское трамвайное управление имени Пятецкого».

По его словам, замену рельсов желательно завершить не позже, чем в 2014 году - к 100-летию евпаторийского трамвая.

Первые трамваи появились на улицах Евпатории в 1914 году. Сейчас эффективной работе самого старого в Крыму вида городского общественного транспорта мешает ряд проблем. Так, средний возраст трамваев составляет 35 лет, они исчерпали ресурс эксплуатации и нуждаются в ремонте. Замены требуют и трамвайные рельсы, а из 20 км контактной сети 14 км были введены в эксплуатацию еще в 1914 году.

Более 70% пассажиров трамваев - представители льготных категорий, имеющие право на бесплатный проезд. Субвенции из городского и государственного бюджета, компенсирующие затраты на перевозку льготных категорий граждан, поступают с задержкой - из-за этого сотрудники трамвайного управления нерегулярно получают заработную плату. Глава Совмина пообещал, что до конца февраля предприятие получит 260 тыс. грн. на ликвидацию задолженности по зарплате.

«Этот вид транспорта важен для города по нескольким причинам. Во-первых, исторически: это первый трамвай в Крыму и единственный, сохранившийся до наших дней. Вторая причина - ширина проезжей части: во многих местах проехать может только узкоколейный трамвай. Третья причина - экология. Мы обязательно сохраним трамвай, улучшим качество подвижного состава», - сказал ДЖАРТЫ.