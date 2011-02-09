Главный коммунист Донецка обвиняет Грача в вождизме

Депутат Верховной Рады Украины, первый секретарь донецкого обкома Коммунистической партии Николай КРАВЧЕНКО заявил, что ситуация с крымской парторганизацией беспокойства не вызывает, и в других организациях КПУ страны она не повторится.

«Слишком запущена была крымская организация, слишком много было позволено организации, передоверились ГРАЧУ. В результате Леонид Иванович забыл, что, если не прислушиваться к мнению людей, быстро станешь вождем. А вождизм никогда не приводил к хорошему», - заявил КРАВЧЕНКО в среду на пресс-конференции в Донецке.

Он заявил, что новый крымский республиканский комитет будет создан в мае.

«Вопрос по ГРАЧУ решен окончательно - ему отказано в удовлетворение его апелляции. Создан оргкомитет, который 21 мая проведет учредительную конференцию и создаст новый реском. Работают представители ЦК и беседуют с каждым коммунистом по его роли и будущем, в жизни партийной организации. Я думаю, что этот вопрос в течение февраля будет отработан», - сказал нардеп.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года исключил ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК.

ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.