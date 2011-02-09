Штормовое предупреждение объявлено на четверг в Севастополе

Севастопольское управление МЧС объявило в городе штормовое предупреждение на четверг, 10 февраля, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Утром и днем возможен дождь, переходящий в снег. При этом будет дуть северный ветер скоростью до 20 метров в секунду.

В пятницу, 11 февраля, в Севастополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, северо-западный ветер скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 0°, днем - до 2° тепла.

МЧС советует водителям отказаться от дальних поездок.

Спасатели также просят владельцев машин не оставлять их под деревьями и рекламными щитами.

«Горожанам стоит как можно реже выходить на улицу», - говорится в пресс-релизе.