Спикер не желает быть Брежневым

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ требует ужесточить критерии, предъявляемые к людям, претендующим на получение наград автономной республики, и требования к подготовке и прохождению в инстанциях наградных документов, сообщила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

По мнению КОНСТАНТИНОВА, важно поднять статус и значимость крымских наград на более высокий уровень, чтобы не превратить их в нечто "обыденное".

"В наградной сфере нужно навести порядок… Любая награда, а уж тем более почетная от Автономной республики Крым, должна быть по-настоящему заслуженной. Профессиональный праздник, стаж работы или юбилей - еще не являются трудовой или выдающейся заслугой. Должны быть какие-то личностные достижения или неординарные профессиональные качества, которые можно было бы по достоинству оценить на уровне крымской автономии", - сказал он на совещания членов президиума парламента Крыма.

Наградная система ВС Крыма создана в 1999 году в соответствии с Конституцией автономии.

Знаками отличия региона являются звание "Почетный крымчанин", знаки отличия "За отвагу на пожаре" и "За верность долгу", почетные звания, премии, отраслевые премии, почетная грамота президиума крымского парламента, благодарность спикера автономии.