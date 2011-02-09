Севастополь готовится уничтожить авиабомбу в 500 кг - катера встанут

В Севастополе на 10-11 февраля - в зависимости от погоды - планируют проведение операции по уничтожению немецкой авиабомбы весом 500 килограммов, обнаруженной в Черном море неподалеку от берега, сообщила пресс-службе городской администрации.

Радиус разлёта осколков бомбы доходит до 2,5 километров, поэтому ее планируется отбуксировать на расстояние около мили от берега и подорвать на глубине 15 метров вместе с плавсредством.

«Чрезвычайной ситуации нет, но есть ситуация, которая требует большого внимания, поэтому на короткое время будет прекращено движение катеров», - сказал севастопольский губернатор Валерий САРАТОВ в эфире местной телекомпании.