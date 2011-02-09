Севастополь готовится уничтожить авиабомбу в 500 кг - катера встанут
17:53, 09 февраля 2011Крым
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Подорвут вместе с плавсредством
В Севастополе на 10-11 февраля - в зависимости от погоды - планируют проведение операции по уничтожению немецкой авиабомбы весом 500 килограммов, обнаруженной в Черном море неподалеку от берега, сообщила пресс-службе городской администрации.
Радиус разлёта осколков бомбы доходит до 2,5 километров, поэтому ее планируется отбуксировать на расстояние около мили от берега и подорвать на глубине 15 метров вместе с плавсредством.
«Чрезвычайной ситуации нет, но есть ситуация, которая требует большого внимания, поэтому на короткое время будет прекращено движение катеров», - сказал севастопольский губернатор Валерий САРАТОВ в эфире местной телекомпании.
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