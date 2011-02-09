Минкурортов предлагает создать ассоциации отелей и туроператоров

Министерство курортов и туризма Крыма предложило участникам туристического рынка региона создать бизнес-ассоциации - Ассоциацию отелей и Ассоциацию туроператоров.

«Создание таких ассоциаций даст возможность бизнесу формулировать общие правила деятельности на рынке - такие, как: саморегулирование, категоризация, стандартизация качества сервиса», - говорится в пресс-релизе Курортно-информационного центра Крыма.

Кроме того, считает Минкурортов, создание ассоциаций отелей и туроператоров позволит взаимодействовать с центральными органами исполнительной власти по вопросам загрузки в межсезонье и участвовать в международных туристических выставках на условиях софинансирования.

Министерство предлагает создать ассоциации как объединения юридических лиц и зарегистрировать их в соответствии с хозяйственным кодексом Украины.

Курортно-информационный центр также сообщил о разработке курортным ведомством методики по внедрению электронного делопроизводства (софта) в объектах размещения. Некоторые крымские отели и пансионаты уже используют такую систему. Министерство считает, что ее системное внедрение может стать одним из этапов по детенизации туристического рынка.

«Такая система позволит Минкурортов получать и анализировать информацию об эффективности загрузки, о количестве отдохнувших и количестве ночей, проведенных в объекте размещения, а также о стоимости номеров в крымских отелях», - говорится в сообщении.