В деле о убийстве двух девочек в Севастополе есть подозреваемые

Севастопольская милиция установила ряд лиц, подозреваемых в причастности к убийству двух девочек, сообщила начальник отдела связей с общественностью севастопольского управления МВД Елена ФРОЛЯК

"Проводятся следственно-оперативные мероприятия", - сказала она.

Из другого источника стало известно, что на сегодня по делу есть задержанные, устанавливается их причастность к убийству детей.

10-летня Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина 4 января ушли со двора дома в Севастополе и не вернулись. Их поиск велся с 5 января. 10 января милиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины - убийство. Вечером 29 января были обнаружены тела детей со следами насильственной смерти.