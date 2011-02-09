Крым будет развивать спецагентство

Агентство регионального развития - совместный проект Европейского союза, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и крымского правительства, которое будет заниматься привлечением инвестиций в Крым и продвижением региона на национальном и международном уровнях, официально открылось в среду в Симферополе.

ЕС выделил 1,5 млн. евро на создание агентства. В конторе - 19 рабочих мест. ПРООН оказывает агентству техническую помощь и будет повышать квалификацию его работников.

«Цель агентства - реализация стратегий, планов (регионального развития), кроме того, оно будет выполнять большую роль в привлечении инвестиций и в стимулировании развития Крыма в целом», - сказал глава представительства Еврсоюза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА журналистам после открытия офиса.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ выразил надежду, что агентство будет не только привлекать инвесторов, но и сопровождать инвестпроекты.

Постоянный представитель ООН в Украине Оливье АДАМ заявил, что подобные агентства, работающие в странах южной Европы и юго-восточной Азии, способствуют децентрализации власти. «Они играют большую роль в выравнивании процесса регионального развития по всей стране, доводят наименее развитые регионы до среднего уровня», - сказал он.

ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА также сообщил, что ЕС планирует до лета подписать с украинской стороной соглашение, которое позволит вкладывать средства в развитие социальной инфраструктуры в беднейших регионах Крыма. Речь идет о 5 миллионах евро. Программа рассчитана на два года.