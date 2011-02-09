Симоненко подаст в суд на Грача

Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО заявляет, что собирается подавать в суд на исключенного из КПУ экс-лидера крымской организации Леонида ГРАЧА, сообщает газета «Сегодня» (№30 от 9 февраля).

«Мы исключили его из партии... Мы уже давно сделали правильные выводы. Падение, которое он сам себе устроил, является прямым тому подтверждением. Буду подавать на него в суд - посмотрим», - сказал СИМОНЕНКО, комментируя интервью ГРАЧА «Обкому».

В свою очередь, ГРАЧ говорит, что в суд идти не боится и пойдет туда с материалами «о сделках, когда голосование фракции КПУ в парламенте продавалось, причем с депутатами фракции руководство этими деньгами не делилось»: «СИМОНЕНКО с откатов за участие, в том числе в коалиции, большинства, и в президентской кампании, - огромные доходы имеет. А люди во фракции - это, знаете, рабы. Такие ему нужны...».