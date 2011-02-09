Кабмин пока не договорился с Vanco

Кабинет министров отложил утверждение мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) по международному разбирательству вокруг расторжения соглашения о разделе продукции (СРП) по Прикерченскому участку шельфа Черного моря, сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

По его словам, вопрос был снят с рассмотрения на заседании правительства в среду.

По словам министра финансов Федора Ярошенко, в данное время стороны продолжают согласовывать позиции по мировому соглашению.

19 октября 2007 года между Кабмином и компанией Vanco International (Бермудские острова) было подписано соглашение о разделе продукции по Прикерченскому участку шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязательства по СРП Vanco Prykerchenska (Виргинские острова).

Это стало основной причиной разрыва со стороны Кабмина соглашения и начала международного разбирательства, истцом в котором выступила Vanco Prykerchenska.

Vanco International является 100%-ой дочерней компанией Vanco Energy Company (США).

Vanco Energy владеет только 25% Vanco Prykerchenska, остальными владельцами выступают: корпорация ДТЭК (Донецк), инвестиционная компания Integrum Technologies Ltd (Австрия), а также компания Shadowlight Investments Ltd российского бизнесмена Евгения Новицкого на паритетных началах.

По материалам агентства "Украинские новости"