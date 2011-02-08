69 тысяч туристов отдохнули в Крыму с начала года

68,8 тысяч человек отдохнули в Крыму с начала года - это на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года, сообщил курортно-информационный центр Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

В санаторно-курортных учреждениях и туристических предприятиях региона по состоянию на начало февраля отдохнули 22,5 тыс. человек, что на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Коэффициент заполняемости работающих объектов размещения вырос по сравнении с 2010-м годом на 6,9% - до 26,7%.

Министр курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ объясняет увеличение количества организованных отдыхающих во многом тем, что в этом году фонды социального страхования своевременно провели тендеры и закупили путевки в крымские здравницы

«В 2009 году из-за отсутствия денег спецфонды проводили тендеры во втором квартале, и это повлекло за собой снижение числа отдыхающих. В этом году тендерные процедуры по закупке так называемых "социальных" путевок были проведены вовремя, и по количеству отдыхающих мы вышли на докризисный 2008 год», - сказал он.

Крым в 2010 году посетили 5 млн. 719 тыс. туристов.