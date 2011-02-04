Ялтинцам дали 10 дней на погашение долгов перед тепловиками

Мэрия Ялты дала десять дней жителям города для погашения долгов перед поставщиками тепла. Если призыв власти не будет услышан, то от тепла отключат дома, которые имеют низкий уровень оплаты, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома.

«Если население в кратчайшие сроки не начнёт погашать долги за отопление, мы примем самые непопулярные меры. Ялтинские власти не могут пойти на то, чтобы «заморозить» весь город, лучше мы будем «морозить» должников», - предупредил вице-мэр Ялты Юрий КИРИЧЕНКО.

Ялтинцы задолжали коммунальным службам города 110 млн. грн, из них 28 млн. грн. - долг перед филиалом «Крымтеплокоммунэнерго», предприятиями «Теплосеть» и «Ялтакурорттеплоэнерго». Из-за долгов горожан тепловики не могут рассчитаться с дочерней компанией «Газ Украины» за потребленный газ. Газовики предупредили, если долг не будет погашен в ближайшее время, отключит газ.

КИРИЧЕНКО сообщил, что вместе и со злостными неплательщиками в Ялте пострадают и дисциплинированные горожане. «Они являются заложниками ситуации, но отключить только одну квартиру не представляется возможным - у нас стоячная система разводки тепловых труб», - пояснил чиновник.