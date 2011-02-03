Высший хозсуд отказал ОАО, требовавшему 9 млн. грн. у Алушты

Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение суда первой инстанции, которым монтажно-строительному предприятию было отказано в претензиях на компенсацию 9,4 млн. грн. исполкомом городского совета Алушты, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Таким образом Высший хозсуд удовлетворил кассационную жалобу надзорного ведомства.

Открытое акционерное общество оценило в 9,4 млн. грн. затраты, понесенные предприятием в 1980-1990-е годы при реконструкции центральной части Алушты.

«Кассационная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства о том, что претензии ОАО местным властям являются необоснованными», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.