Угнетенные народы предлагают дать Нобеля лидеру крымских татар

"Общество защиты угнетенных народов" выдвинуло кандидатуру правозащитника и диссидента, председателя меджлиса крымских татар Мустафу ДЖЕМИЛЕВА на соискание Нобелевской премии мира 2011 года, сообщает "Радио Свобода".

"Это человек прямой, мужественный, очень много сделавший для движения крымских татар за реабилитацию и возвращение на родину. Я был бы рад, если бы это выдвижение завершилось награждением. Но, честно сказать, я в этом не убежден. Нобелевский комитет норвежского стортинга ведет себя более чем странно. В его решениях главный фактор - это политиканство довольно низкого уровня. Потому список нобелиатов по этой премии мира производит такое странное впечатление", - сказал председатель российского правозащитного общества "Мемориал" Сергей КОВАЛЕВ.

Напомним, кандидатуру ДЖЕМИЛЕВА на присуждение Нобелевской премии мира уже выдвигалв октябре 2009 года президиум Организации непредставленных наций и народов, считая, что он "проявил силу характера и незаурядную стойкость" в проведении ненасильственной кампании по восстановлению прав крымских татар. Инициатива была озвучена в ходе первого всемирного конгресс крымских татар, однако конгресс по правилам нобелевского комитета не мог подать прямую заявку. ДЖЕМИЛЕВ провел в тюрьмах и лагерях более 15 лет.