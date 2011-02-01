Опукский заповедник живет без границ 12 лет

Координационный совет по вопросам формирования национальной экологической сети в Крыму требует от местных властей до конца 2011 года установить границы Опукского природного заповедника, который существует уже двенадцать лет.

Площадь заповедника составляет почти 1600 га, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Проект землеустройства по установлению его границ, разработанный управлением геодезии, картографии и геоинформационных систем госпредприятия «Крымгеоинформатика», не прошел согласования.

Органы архитектуры и местного самоуправления не согласовывают границы заповедника, ссылаясь на то, что его расположение не соответствует схеме планировки территории Крыма.

«Опукский заповедник был создан еще до разработки схемы, поэтому его границы должны учитываться согласно утвержденного указом Президента Украины проекта создания», - сказано в сообщении.

Координационный совет рекомендовал администрации заповедника и «Крымгеоинформатике» подать на рассмотрение в Рескомитет по земельным ресурсам проект землеустройства по установлению границ заповедника: ведомство должно рассмотреть его и выдать заключение, а Ленинской райгосадминистрации Крыма следует утвердить проект.