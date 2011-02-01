Отели Крыма разрабатывают спецпредложения для беременных

Министерство курортов и туризма Крыма заявляет о разработке рядом отелей и санаторно-курортных учреждений региона специальных предложений для беременных женщин и их мам.

Так, отели и санатории могут предложить женщине, ожидающей ребенка, физиотерапию, в том числе спецупражнения в бассейне с морской водой, мероприятия по предотвращению развития рахита у малыша.

Кроме того, в программы войдут обучающие курсы для будущих мам, их научат правильно дышать во время родов и ухаживать за новорожденными, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

«В большинстве украинских городов, к сожалению, экологическая ситуация не самая благоприятная. В период беременности экологическая обстановка имеет особое значение, и в этой ситуации Крым с его мягким климатом наиболее комфортное место. Кстати, вспомним историю, многие российские царицы вынашивали детей именно в Крыму», - сказал крымский министр курортов и туризма Александр ЛИЕВ.

Он также сообщил, что в настоящее время разрабатываются спецпредложения для женщин, которые хотят сопровождать своих беременных дочерей на отдыхе в Крыму. «У них будут скидки», - сказал ЛИЕВ.

По мнению главы Минкурортов Крыма, популяризация программ для беременных позволит расширить рамки курортного сезона на полуострове. «Такие оздоровительные курсы могут стать особенно популярными осенью, зимой и весной, когда в Крыму не так жарко, нет гиперинсоляции, и можно в полной мере насладиться уникальным климатом», - сказал министр.