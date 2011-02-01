Выборы Рады пройдут в октябре 2012 года, президента - в марте 2015
Парламент изменил Конституцию
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов депутатов украинского парламента, президента, депутатов Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.
"За" проголосовали 310 депутатов из 350 зарегистрированных в сессионном зале.
Законом устанавливается 5-летний срок пребывания на должностях президента Украины, нардепов, депутатов местных органов самоуправления и председателей местных органов власти.
"Заполняется правовой пробел относительно сроков прекращения полномочий Верховной рады Автономной республики Крым, областного, районного, городского, поселкового и сельского советов, городского, поселкового и сельского председателя", - добавил первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК.
По его словам, у них будет 5-летний срок полномочий "лишь при условии избрания на очередных выборах". "Все, кто будут избраны на внеочередных выборах, все равно во время очередных выборов будут переизбираться", - добавил он.
МАРТЫНЮК также сообщил, что закон изменяет сроки проведения выборов.
Предусмотрено, что выборы в парламент, вместо последнего воскресенья марта четвертого года полномочий Рады, будут проводиться в последнее воскресенье октября пятого года ее полномочий.
Очередные выборы президента, вместо последнего воскресенья октября, будут проводиться в последнее воскресенье марта 5-го года его полномочий.
По словам вице-спикера, выборы депутатов крымского парламента, местных советов и мэров будут проводиться в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.
Закон определяет даты очередных выборов украинского парламента - последнее воскресенье октября 2012 года и президента - последнее воскресенье марта 2015 года.