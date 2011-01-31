Акция против пенсионной реформы прошла в Севастополе

Около 100 представителей трудовых коллективов, профсоюзного актива и жителей Севастополя пикетировали в понедельник горгосадминистрацию, протестуя против возможного принятия Верховной Радой закона «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной реформы» в редакции, предложенной Кабинетом министров Украины.

В резолюции акции содержится требование к Кабмину «отозвать законопроект из Верховной Рады Украины, провести обсуждение пенсионной реформы в рамках процедур трехстороннего социального диалога (ГГА, работодатели и профсоюзы), подготовить совместно с социальными партнерами новый проект закона, который будет основываться на уже утвержденной КМУ Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы».

От президента, парламента и правительства собравшиеся потребовали «обеспечить проведение пенсионной реформы, при которой пенсия будет начисляться по равным условиям стажа и заработной платы, при безусловном соблюдении требований Конституции Украины, действующего законодательства и принципов социального диалога».