Севастополь определился со стратегией развития до 2012 года

Севастопольский городской совет на сессии в понедельник утвердил программу социально-экономического развития (СЭР) региона на 2011 год.

Заместитель председателя городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ заявил, что в рамках этой программы предлагается реализовать в текущем году 46 региональных отраслевых программ на общую сумму 224,5 млн. грн.

В том числе из общего фонда горбюджета на эти программы предусмотрены 80 млн. 852 тыс. грн.; из бюджета развития - 75 млн. 55 тыс. грн.; по линии участия России в социально-экономическом развитии Севастополя в связи с базированием на его территории воинских формирований и учреждений Черноморского флота РФ предусмотрены 41 млн. 242 тыс. грн.

Финансированием разделов программы СЭР на 2011 год предусмотрено, в частности, капстроительство и реконструкция, капитальный и текущий ремонт: на эти расходы запланированы 142 млн. 438 тыс.грн.

ЛОКТИОНОВ также сообщил, что по итогам года предполагается, что индекс промышленной продукции вырастет до 115% (против 114,4% в 2010 году) за счет увеличения показателей промпроизводства на предприятиях города. Ожидается также повышение среднемесячной зарплаты до 2 тыс. 410 грн.

По методологии Международной организации труда, количество безработных в Севастополе в 2011 году будет варьироваться от 11 тысяч до 12,6 тычяч человек. Уровень безработицы по методологии МОТ ожидается на уровне 6,1-6,5%.

Поступления в местный бюджет Севастополя в 2011 году ожидаются в размере 902 млн. грн., что составит темп роста к 2010 году на уровне 107,9%. Собственные поступления в Пенсионный фонд Украины в Севастополе пласируются в размере 1 млрд. 466 млн.грн.