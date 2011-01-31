Севастополь ввел турсбор

Городской совет Севастополя ввел туристический сбор в размере 1% от стоимости всего периода проживания.

Начальник управления экономики городской государственной администрации Элемдар АХТЕМОВ, представляя проект решения на пленарном заседании горсовета в понедельник, сообщил, что основной целью его принятия "является регулирование процедуры взимания туристического сбора в пределах процентной ставки, предусмотренной Налоговым кодексом Украины, и, соответственно, наполнением доходной части бюджета".

Турсбор будет поступать в бюджеты районов Севастополя.

Взимать сбор будут налоговые агенты.