Комиссия по ликвидации самозахватов создана в Крыму

Совет министров Крыма на заседании в понедельник утвердил состав комиссии, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан - участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка, и поручил ей определить массив для строительства жилья.

«Первая и главнейшая задача комиссии - определить до 1 марта земельный массив, соответствующий планам развития Симферополя и Симферопольского района и всем требованиям, которые предъявляются к территориям, выделяемым под жилую застройку», - сказал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ.

Комиссию, в состав которой вошли чиновники Совмина, мэр Симферополя, главы симферопольской райгосадминистрации и райсовета, представители крымскотатарского меджлиса, возглавил крымский вице-премьер Георгий ПСАРЕВ.

ДЖАРТЫ заявил, что проблему захвата земли нужно решать мирным путем.