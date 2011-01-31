Крым просит льготную муку у Киева

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ просит министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА продлить программу поставок крымским производителям хлеба муки по льготным ценам из Аграрного фонда страны, сообщила пресс-служба крымского правительства.

В 2010 году крымские хлебозаводы получали из Аграрного фонда муку по цене на 20% ниже рыночной стоимости. С 1 января срок действия программы истек, поставки были прекращены, цены на некоторые сорта хлеба начали расти. ДЖАРТЫ считает, что возобновление поставок позволит стабилизировать цены.

"У нас пока не заключены договора о поставках муки с Аграрным фондом и нет приказа Министерства аграрной политики Украины о заключении таких договоров и урегулировании данных вопросов. Сегодня я подготовил обращение к министру аграрной политики, чтобы данный приказ был издан, и мы смогли сбалансировать стоимость муки, сократить себестоимость хлеба и в итоге - снизить цены", - сказал глава правительства Крыма.

Для гарантированной стабилизации цен крымские хлебозаводы должны ежемесячно получать из Аграрного фонда Украины по 773 тонны пшеничной муки I и II сорта, а также 101 тонну ржаной муки, уточняет Совмин.