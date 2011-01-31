Субподрядчик нагрел руки на ремонте дорог Симферополя

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения почти 500 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных на ремонт дороги в Симферополе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что реальные затраты на ремонт дорожного покрытия составили сумму почти на полмиллиона меньшую, полученной субподрядчиком», - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по статье «завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в больших размерах или организованной группой» Уголовного кодекса. Санкция части 5 статьи 191 УК - лишение свободы от 7 до 12 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ведется следствие.