Врач попала под статью из-за взятки за прерывание беременности

Сотрудники милиции задержали заведующую акушерским отделением одного из родильных домов Крыма при получении 600 гривен взятки за незаконное прерывание беременности, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

Милиция уточнила, что медик была задержана в рабочем кабинете в конце прошлой недели.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «получение взятки» Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности до 3-х лет.

Врач находится под подпиской о невыезде.