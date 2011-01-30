Девочки, пропавшие в Севастополе в начале января, жестоко убиты

Севастопольские девочки Настя Балябина и Таня Мизина, которые пропали четвертого января,найдены мертвыми. Детей искали сотрудники милиции и добровольные поисковые группы горожан. В Севастополе были расклеены тысячи листовок с приметами школьниц.

Тело 10-летней ученицы школы № 4 Насти Балябиной заметила женщина, проходившая вечером 29 января за гаражами кооператива "Мечта" на улице Генерала Коломийца. Около 22.00 она сообщила об этом в милицию. Около полудня 30 января оперативники в том же районе обнаружили тело 11-летней ученицы школы-интерната № 3 Тани Мизиной. Это всего в 500-600 метрах от дома на улице Маршала Геловани, где жили подружки.

"Я только что была у родителей девочек - они вернулись с опознания. Сами понимаете, в такую минуту неуместно их расспрашивать о подробностях. Результаты экспертизы им выдадут завтра. Мы будем помогать этим семьям в организации похорон. Это обычные, небогатые семьи, которые наши правоохранители настойчиво пытались почему-то записать в неблагополучные", - сказала газете "Сегодня" Татьяна, одна из координаторов поисковых групп добровольцев.

По неофициальной информации, тела детей вывезли с места убийства и подбросили за гаражи. На теле Насти обнаружены несколько колото-резаных ран. Предположительно, девочки были убита 4-5 дней назад. Не исключено, что дети минимум три недели находились взаперти где-то в черте города, когда десятки добровольцев и милиция прочесывали район за районом.