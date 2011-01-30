Компартия разогнала чертову дюжину организаций в Крыму

Пленум центрального комитета Компартии Украины, прошедший в субботу в Киеве, распустил 13 городских и районных организаций партии в Крыму, а также исключил из рядов политсилы и вывел из состава ЦК 5 коммунистов региона, в том числе непризнанную руководством КПУ первого секретаря крымского республиканского комитета Наталью ШТЕПУ.

«За антипартийную деятельность и нарушение устава» Компартии распущены Алуштинская, Бахчисарайская, Евпаторийская, Керченская, Судакская горорганизация и Бахчисарайская, Красноперекопская, Нижнегорская, Раздольненская, Симферопольская, Советская, Черноморская и Киевская в городе Симферополе райорганизация, сообщила пресс-служба КПУ.

«Провести перерегистрацию распущенных партийных организаций до 15 марта», - постановил пленум ЦК.

Наталья ШТЕПА, Александр ИВАНОВ, Владимир ЛЫСЕНКО, Юрий КОРНИЛОВ и Любовь БОЛОТИНА исключены из КПУ и выведены из состава ЦК «за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава» политсилы. Руководство партии вменяет им в вину, в частности, «преднамеренное создание условий» для раскола крымской организации, невыполнение постановлений объединенного пленума центрального комитета и центральной контрольной комиссии КПУ от 11 декабря 2010 года, который освободил депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА от должности первого секретаря рескома КПУ с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Напомним, президиум ЦК Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК.

Ранее ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Пленум рескома 15 января 2011 года избрал первым секретарем крымского комитета ШТЕПУ. Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО назвал конференцию «внеуставной» и пообещал исключить из партии ее организаторов и участников.

Президиум ЦК Компартии 24 января исключил из рядов КПУ более 80 крымских коммунистов «за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава Компартии Украины».

В ответ ШТЕПА, ИВАНОВ, ЛЫСЕНКО, КОРНИЛОВ и БОЛОТИНА заявили о выходе из ЦК, а Андрей ШЕКУН и Вячеслав ЗАХАРОВА - из ЦКК Компартии.

В крымской парторганизации состоят более 10 тысяч членов, она является самой большой в КПУ.