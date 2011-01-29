Число вузов в Украине нужно сократить - министр образования

Количество высших учебных заведений Украины необходимо существенно сократить, поскольку многие из них предоставляют некачественное образование, заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Не может лавка по торговле образовательными услугами, имеющая несколько сот человек, именоваться университетом», - сказал ТАБАЧНИК на конференции «Культурно-языковое многообразие Украины - фактор стабильности и опережающего развития», проведенной в субботу в Симферополе общественной организацией «Собор гражданского согласия», которая была создана по его инициативе. Форум собрал около полусотни крымских политологов и политиков, деканов и преподавателей университетов полуострова. Немногим более 10-ти студентов провели возле здания гостиницы, где проходил «круглый стол», акцию против реформ в вузах.

ТАБАЧНИК заявил, что университетов в Украине сейчас больше, чем в Бельгии, Германии, Италии, Польше, Франции вместе взятых.

«Украина - позволю себе вспомнить О.Генри и его Боливара, который не мог вынести двоих, - не может вынести девятьсот высших учебных заведений. Это не прихоть ТАБАЧНИКА, это - предчувствие армагеддона высшего образования», - сказал он.

Министр утверждает, что нормы о количественных параметрах, отделяющих университет от академии, академию - от коллегиума, на которые политические оппоненты «лают, как потерявшие стыд и совесть», были наработаны и внесены в проект закона о высшем образовании его предшественником - профессором Иваном ВАКАРЧУКОМ.

По словам ТАБАЧНИКА, суть предложенной реформы образования заключается в создании крупных региональных университетов в украинских регионах путем объединения вузов на добровольной основе.

«Ни один университет насильно не будет объединен с другим - это раз. Во-вторых, все те, кто на сегодняшний день являются студентами, могут быть абсолютно спокойны: они получат возможность закончить образование по избранному профилю, более того, (смогут) получить диплом того высшего учебного заведения, куда они поступали», - сказал министр на пресс-конференции после «круглого стола».