Россия должна укреплять русский язык в Украине - генконсул

России следует активнее развивать русский язык в Украине, увеличив, в том числе, финансовые вложения в эту сферу, считает генеральный консул РФ в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ.

«Я признаю, что Российская Федерация должна быть более активна и энергична в продвижении вопросов укрепления русского языка, в том числе на Украине... Естественно, на это должно тратиться гораздо больше денег, гораздо больше людских ресурсов», - сказал дипломат на конференции «Культурно-языковое многообразие Украины - фактор стабильности и опережающего развития», проведенной в субботу в Симферополе по инициативе общественной организации «Собор гражданского согласия».

По словам АНДРЕЕВА, поднимать эти вопросы надо «и в политических форматах, и в других форматах», которые соответствуют рамкам российско-украинских отношений.

Генконсул считает, что это не будет политическим фактором воздействия, а станет вкладом в развитие взаимопонимания и сотрудничества между народами двух стран.