Табачник: община за свои деньги может ставить памятники кому хочет

Министр науки и образования, спорта, семьи и молодежи Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что власть не должна навязывать местным общинам, кому им за свои деньги ставить памятники в регионах.

«Мы не имеем права и не должны, ради гражданского согласия, запрещать людям поклоняться любым идеологическим канонам, но должны пресекать любые попытки навязать эти каноны другим», - сказал министр на конференции «Культурно-языковое многообразие Украины - фактор стабильности и опережающего развития», проведенной в субботу в Симферополе общественной организацией «Собор гражданского согласия». «Собор...» создан по инициативе ТАБАЧНИКА.

«Наши оппоненты могут сколько угодно чувствовать несправедливость установки памятника Сталину коммунистами Запорожья, но пока они продолжают за средства государственного бюджета строить памятники, оскорбляющие чувства двух третей населения страны, поэтому, думаю, (они) не имеют права учить других, кому следует поклоняться», - отметил ТАБАЧНИК.

«Я думаю, что памятник Сталину во Львове имеет право строить местная община, если она захочет этого, точно также как в Луганске и в Полтаве местная община может строить памятник за свои деньги кому она захочет», - заявил он.

«Скорбеть можно бесплатно, а все остальное - в том числе и попытка осваивать свою идеологию за государственные деньги - от лукавого», - сказал министр.

Памятник Сталину, установленный на территории обкома КПУ в Запорожье, взорван 31 декабря 2010 года. Возбуждено уголовное дело. Всеукраинская организация «Тризуб» имени Степана Бандеры в январе заявила о массовых арестах своих членов по подозрению в разрушении памятника.