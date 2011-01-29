Маршрутка врезалась в экскаватор в Крыму, есть жертвы

Один человек погиб, еще семь получили травмы в результате столкновения автобуса со стоявшим на обочине дороги грузовым автомобилем «Камаз» с прицепленным экскаватором в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла во второй половине дня 28 января в районе симферопольского села Чистенькое

Маршрутка ехала из Симферополя в Севастополь. В салоне автобуса в момент ДТП находились 11 пассажиров.

Погиб пассажир-севастополец. Еще шесть женщин и мужчина - жители Севастополя, Симферополя и Бахчисарайского района - получили телесные повреждения. Из них трое госпитализированы. Состояние одной травмированной женщины оценивается медиками как тяжелое.