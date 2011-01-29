Маршрутка врезалась в экскаватор в Крыму, есть жертвы
10:30, 29 января 2011Крым
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В автобусе находились 11 пассажиров
Один человек погиб, еще семь получили травмы в результате столкновения автобуса со стоявшим на обочине дороги грузовым автомобилем «Камаз» с прицепленным экскаватором в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла во второй половине дня 28 января в районе симферопольского села Чистенькое
Маршрутка ехала из Симферополя в Севастополь. В салоне автобуса в момент ДТП находились 11 пассажиров.
Погиб пассажир-севастополец. Еще шесть женщин и мужчина - жители Севастополя, Симферополя и Бахчисарайского района - получили телесные повреждения. Из них трое госпитализированы. Состояние одной травмированной женщины оценивается медиками как тяжелое.
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