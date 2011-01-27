Профсоюзы Севастополя собирают подписи против пенсионной реформы

Городской совет профсоюзов Севастополя развернул на трех главных площадях города - Ушакова, Нахимова и Лазарева - информационные палатки, в которых его представители собирают подписи горожан под обращением к президенту, Кабинету министров и Верховной Раде. Правительству предлагается отозвать из парламента внесенный им законопроект о пенсионной реформе для доработки.

Председатель горсовета профсоюзов Елена КАЛУЖЕНКО сообщила УНИАН, что палатки с профсоюзными активистами на площадях будут стоять два дня.

«Будем объяснять нашу позицию людям, просить их поддержки в данном вопросе. Говоря об общественном обсуждении пенсионной реформы, важно, чтобы действительно, и президент, и премьер-министр, народные депутаты услышали голос народа», – сказала она.

По словам КАЛУЖЕНКО, городской совет профсоюзов выступает против увеличения с 55 до 60 лет пенсионного возраста для женщин, и с 60 до 62 лет для мужчин.

Кроме того, у горсовета профсоюзов есть ряд других замечаний по законопроекту, о которых он еще 28 декабря заявил в обращении к президенту, премьеру и парламенту, «чтобы поступивший в парламент законопроект не принимался».

«Мы планируем 31 января провести пикет здания Севастопольской городской госадминистрации с тем, чтобы и председатель ГГА донес позицию профсоюзов и трудящихся Севастополя до президента Украины», - заявила севастопольский профсоюзный лидер.