Севастополь продлил карантин

Карантин в общеобразовательных школах Севастополя из-за гриппа и ОРВИ продлен до 4 февраля, сообщает местный телеканал НТС со ссылкой на начальника управления образования и науки горгосадминистрации Сергея КРУГЛОВА.

По решению севастопольской городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, принятом 20 января, было предусмотрено приостановить с 21 января по 29 января (а если ситуация с заболеваемостью не улучшится - до 4 февраля) учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях.