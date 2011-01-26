Турция поможет татарам

Власти Турции продолжат оказывать помощь крымским татарам в приобретении и строительстве жилья, начатую при бывшем президенте Сулеймане ДЕМИРЕЛЕ, и приложат усилия для увеличения в Крыму школ с крымскотатарском языком обучения, сообщила пресс-служба меджлиса в среду.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА с лидером меджлиса крымских татар Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ.

ЭРДОГАН поручил президенту Турецкого агентства международного сотрудничества и развития (TІKA) принять меры для того, чтобы к 1 сентября была сдана в эксплуатацию школа в микрорайоне Фонтаны в Симферополе, для завершения строительства которой требуется 27 млн. грн., а также выполнить основные работы по строительству школы в Бахчисарае.

«Президент TIKA Мусса КУЛАКЛЫКАЯ заверил премьер-министра, что поручение будет выполнено, если не будет каких-либо препятствий со стороны украинских властей», - говорится в пресс-релизе.

Премьер Турции находился с официальным визитом в Украине 24-25 января.