Директор крупного предприятия-перевозчика арестован

Директор предприятия «Крымавтотранс» (Симферополь) - крупного крымского перевозчика, подозреваемого в уклонении от уплаты более одного миллиона гривен налогов, арестован в среду по решению суда, сообщил источник в прокуратуре.

Налоговая в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в 2010 году по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», провела на основании постановления суда обыски по юридическому адресу и местам проживания должностных лиц предприятия. Сотрудники ведомства изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, 85 тыс. гривен, 3 тыс. долларов, 1 тыс. евро, сообщила в среду пресс-служба Государственной налоговой администрации (ГНА) в Крыму.

Директор «Крымавтотранса» скрывался от следствия. Он находился в розыске, но был задержан. Железнодорожный райсуд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

«Как показали проведенные налоговиками проверки, руководство предприятия, специализирующегося на перевозке пассажиров, осуществив махинации с продажей билетов и полученной от них выручкой, намеренно уклонилось от уплаты налогов», - говорится в пресс-релизе ГНА.