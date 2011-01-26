Гриценко незаконно дал 200 га жене?

Прокуратура настаивает на избрании для бывшего спикера Верховного совета Крыма, депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, подозреваемого в незаконной передаче коммерческим структурам около пяти тысяч гектаров земли на востоке полуострова, меры пресечения в виде ареста, сообщил журналистам прокурор Крыма - заместитель генпрокурора Украины Степан МОЛИЦКИЙ.

«(Это обусловлено) тяжестью совершенного преступления, (а также тем), чтобы он не препятствовал установлению истины. Он предпринимает определенные меры. Он имеет связи, в том числе в органах власти. Сопротивление следствию есть и будет», - сказал МОЛИЦКИЙ.

Прокуратура оценивает в 23 млн. грн. ущерб от махинаций с землями военного совхоза «Азовский», в которых подозревается экс-спикер.

«Большинство земель, четыре тысячи гектаров, отданы одной структуре. Сейчас мы проверяем связь лиц, которые арендуют эту землю, с ГРИЦЕНКО. Еще двести гектаров отданы структуре, основатель и директор которой жена ГРИЦЕНКО», - сказал МОЛИЦКИЙ.

Суд, который изберет экс-спикеру меру пресечения, состоится в четверг в Симферополе. Сейчас ГРИЦЕНКО находится в изоляторе временного содержания.

Надзорное ведомство отрабатывает и другие факты злоупотреблений ГРИЦЕНКО. В частности, возможную его причастность к передаче в аренду коммерческой структуре по заниженной стоимости корпуса ялтинского санатория «Россия».

Прокуратура Крыма 21 января возбудила против ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «превышение власти или служебных полномочий». Он подозревается в причастности к изъятию земель из пользования совхоза «Азовский» в бытность его работы на должности председателя Ленинской районной государственной администрации Крыма (с января 2001 по июль 2005 года). Правоохранители задержали ГРИЦЕНКО 24 января в Симферополе.

ГРИЦЕНКО был спикером ВС Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.

Комментарий Ольги ГРИЦЕНКО читайте тут.