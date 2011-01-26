Самые угоняемые машины в Крыму

Автомобили марки «ВАЗ» являются самыми угоняемыми машинами в Крыму в 2010 году, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«В прошлом году в Крыму было угнано 174 транспортных средства, из них 142 - легковые автомобили. Среди общего количества угнанных машин на долю ВАЗовских автомобилей приходится 82», - говорится в пресс-релизе.

Второе место по частоте угонов в регионе занимают разные модели «ЗАЗ» - было угнано 10 таких машин. Также не обходят вниманием угонщики «Волги» (8) и «Москвичи» (7).

«Иномарки» по статистике угоняют реже, как правило, это единичные случаи: за год было угнано по три «Мерседеса», «Ниссана» и «Тойоты» разных моделей.

В 151 случае транспортные средства были найдены и возвращены владельцам, 23 - все еще находятся в розыске.