Музей Коцюбинского откроют к лету

Музей украинского писателя Михаила Коцюбинского (1864-1913) планируется восстановить к маю в поселке Симеизе на южном берегу Крыма, говорится в пресс-релизе инициаторов его открытия.

Писатель посещал Симеиз дважды, в 1895 и 1911 годах. В первый раз Коцюбинский жил в доме товарища по работе в Бессарабии, винодела Урсин-Немцевича. Это здание разрушено во время войны. Во второй приезд с семьей снял комнату у купца Гафурова. Именно по этому адресу в Симеизе планируется открыть постоянную экспозицию.

Музей Коцюбинского в южнобережном поселке существовал с 1968 года, но 12 лет назад был закрыт и расформирован «по непонятным причинам». В 2010 году власти Симеиза привели помещение в порядок: cделали ремонт и передали под экспозицию.

«Возрождение музея в Симеизе должно послужить предпосылкой для превращения поселка с его чудесными памятниками истории и природы в поселок Коцюбинского, наподобие Волошинского Коктебеля, где следовало бы проводить регулярные литературно-исторические чтения и различные конференции», - считает председатель «Всеукраинского товарищества содействия восстановлению музея Коцюбинского в Симеизе» Владимир НАВРОЦКИЙ.

В сборе экспозиции музея принимают активное участие музеи Коцюбинского в Виннице и Чернигове, алуштинский музей, ялтинцы - работники культуры и просто не равнодушные к творчеству писателя люди.

Одним из экспонатов музея станет редкая книга любовной прозы, написанная племянницей писателя Михайлиной Коцюбинской по переписке Михаила Коцюбинского с его возлюбленной Аплаксиной.