Панамское судно подало сигнал SOS в Черном море

Судно «Хилизана» под флагом Панамы подало сигнал SOS в Черном море у берегов юго-восточного побережья Крыма во вторник вечером из-за остановки двигателя и недостаточного количества топлива, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

«Хилизана» с 11 членов экипажа на борту подало сигнал бедствия, находясь в 12 милях от берега.

«На помощь был выслан буксир "Керчь". Судно транспортируется к Феодосийскому морскому торговому порту», - говорится в пресс-релизе.

«Хилизана» с 600 тоннами табака шла в российский порт «Ростов».