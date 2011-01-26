Панамское судно подало сигнал SOS в Черном море
11:22, 26 января 2011Крым
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«Хилизана» везла табак в Россию
Судно «Хилизана» под флагом Панамы подало сигнал SOS в Черном море у берегов юго-восточного побережья Крыма во вторник вечером из-за остановки двигателя и недостаточного количества топлива, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.
«Хилизана» с 11 членов экипажа на борту подало сигнал бедствия, находясь в 12 милях от берега.
«На помощь был выслан буксир "Керчь". Судно транспортируется к Феодосийскому морскому торговому порту», - говорится в пресс-релизе.
«Хилизана» с 600 тоннами табака шла в российский порт «Ростов».
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