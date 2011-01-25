Симоненко обвиняют в отрезании головы и вырывании сердца

Первый секретарь крымского республиканского комитета Коммунистической партии Наталья ШТЕПА не признает решение об исключении центральным руководством КПУ более 80 крымских коммунистов из рядов партии.

«Мы не признаем этого решения, как не признавали решений по исключению из партии (первого секретаря рескома) Леонида ГРАЧА, (второго секретаря) АКСЮТИНА, по роспуску рескома... Решение принято с грубейшими нарушениями устава партии. Исключен из партии цвет крымской партийной организации! «Голову» отрубили в лице ГРАЧА, АКСЮТИНА, теперь уничтожают руководителей районных и городских организаций», - заявила ШТЕПА в интервью УНИАН.

В то же время она заявила, что исключенные из Компартии активисты не намерены писать апелляции в центральную контрольную комиссию. «Мы считаем коммунистами тех, кто исключен из партии», - сказала ШТЕПА.

Она также заявила, что во вторник прошло заседание бюро рескома КПУ, избранного 15 января, участники которого осудили «вчерашнее позорное решение для партии».

«Оно еще раз подтверждает вывод: СИМОНЕНКО Петр Николаевич, уничтожая Крымскую партийную организацию, вырывая ее сердце, действует не в интересах коммунистического движения, а вопреки, пытается сделать партию такой, которая повиновалась бы ему как авторитарному руководителю», - сказала ШТЕПА.

Напомним, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома.

Ранее ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Пленум рескома 15 января 2011 года избрал первым секретарем кымского комитета Наталью ШТЕПУ, члена центрального комитета КПУ. СИМОНЕНКО назвал конференцию «внеуставной» и пообещал исключить из партии ее организаторов.

Президиум ЦК Компартии 24 января исключил из рядов КПУ более 80 крымских коммунистов «за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава Компартии Украины»

В крымской парторганизации состоят более 10 тысяч членов, она является самой большой в КПУ.