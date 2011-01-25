Эксперты: Гриценко в Крыму - это Тимошенко в Киеве

Задержание экс-спикера Верховного совета Крыма, депутата крымского парламента из фракции Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО свидетельствует о борьбе внутри крымской организации ПР, которую возглавляет нынешний премьер автономии Василий ДЖАРТЫ, такое мнение высказали в интервью УНИАН политолог Андрей НИКИФОРОВ и журналист «Радио Свобода» Владимир ПРИТУЛА.

«Впечатление такое, что, справившись со своими оппонентами за пределами партии, ДЖАРТЫ устраняет и потенциальных конкурентов внутри крымской организации Партии регионов», - отметил НИКИФОРОВ.

По его словам, ГРИЦЕНКО является лицом неформальной группы крымских «регионалов», которую можно назвать «фракцией во фракции», - местной группой, не пострадавшей в ходе блицкрига, проведенного макеевской командой ДЖАРТЫ. Члены этой крымской группы имеют приличные финансовые ресурсы, информационный ресурс и неплохо представлены сейчас во власти.

«Это вполне лояльные президенту (ЯНУКОВИЧУ) и, я думаю, к ДЖАРТЫ люди. Их лицом является ГРИЦЕНКО. ГРИЦЕНКО был среди тех, кого прочили на пост премьер-министра Крыма, когда ДЖАРТЫ отсутствовал (около двух месяцев в регионе из-за свой болезни). Возможно, это сыграло роковую роль, - сказал политолог. - Возможно, ДЖАРТЫ руководствуется жестким политическим правилом: в политике имеют значения не намерения, а возможности. То есть, сегодня эта группа не намерена против него бороться, но такая потенциальная возможность у нее есть. А без ГРИЦЕНКО как без лица (эта группа) все равно, что граната без запала».

Эксперт также обратил внимание на схожесть ситуации вокруг ГРИЦЕНКО с теми методами, которыми «Партия регионов "выбивала" конкурентов во время выборов сельских, поселковых, городских голов - против них тоже возбуждались дела, связанные с оборотом земли», кандидаты не могли участвовать в гонке и на выборах побеждали члены ПР. «Почерк схожий», - сказал НИКИФОРОВ.

Со своей стороны ПРИТУЛА заявил, что в Крыму сейчас, кроме Партии регионов, реально других партий нет, и внутри этой политсилы ведется борьба между командой ДЖАРТЫ и отдельными группами, самой влиятельной их которых и могущей нести угрозу «донецким» является группа ГРИЦЕНКО.

«ГРИЦЕНКО, на самом деле, - это Юлия ТИМОШЕНКО в Киеве, это - такая же оппозиция в Крыму. Оппозиция может быть только внутри Партии регионов, потому что все остальные партии в Крыму умерли. Поэтому и нанесли удар по ней», - сказал эксперт.

Он также не исключил, что задержание ГРИЦЕНКО является одним из аргументов ПР для Запада, мол, в Украине «достается не только оппозиции, но и однопартийцам».

ПРИТУЛА не исключил, что волна задержаний в Крыму продолжится. «Если заметят, что кто-то "шевелится", могут быть (аресты)», - сказал он.

Правоохранители задержали ГРИЦЕНКО 24 января по подозрению в причастности к противоправному изъятию земель из пользования военного совхоза «Азовский» площадью более 4,8 тыс. га в его бытность главой Ленинской районной государственной администрации Крыма (с января 2001 по июль 2005 года).

Прокуратура Крыма 21 января возбудила против ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «превышение власти или служебных полномочий».

ГРИЦЕНКО был спикером ВС Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.